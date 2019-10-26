«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: счет матча 3:0, обзор голов

в домашнем матче десятого тура английской Премьер-лиги разгромилсо счетом 3:0.

«Горожане» вышли вперед в самом начале второго тайма, когда Рахим Стерлинг воспользовался скидкой Габриэла Жезуса и с близкой дистанции умело переиграл голкипера.

Свой второй гол подопечные Пепа Гвардиолы забили на 65-й минуте. Кевин де Брейне выполнил навес с левого фланга, Давид Сильва и Стерлинг пробежали мимо мяча, который залетел точно в дальний угол.

Еще через пять минут отличился Илкай Гюндоган, расстрелявший чужие ворота ударом метров с десяти.

На 87-й минуте хозяева остались в меньшинстве, так как Фернандиньо получил вторую желтую карточку.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место (22 очка), а «Астон Вилла» — 13-е (11 очков). 0