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    «Манчестер Сити» уверенно разобрался с «Астон Виллой»

    «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: счет матча 3:0, обзор голов

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    «Манчестер Сити» в домашнем матче десятого тура английской Премьер-лиги разгромил «Астон Виллу» со счетом 3:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Горожане» вышли вперед в самом начале второго тайма, когда Рахим Стерлинг воспользовался скидкой Габриэла Жезуса и с близкой дистанции умело переиграл голкипера.

    Свой второй гол подопечные Пепа Гвардиолы забили на 65-й минуте. Кевин де Брейне выполнил навес с левого фланга, Давид Сильва и Стерлинг пробежали мимо мяча, который залетел точно в дальний угол.

    Еще через пять минут отличился Илкай Гюндоган, расстрелявший чужие ворота ударом метров с десяти.

    На 87-й минуте хозяева остались в меньшинстве, так как Фернандиньо получил вторую желтую карточку.

    В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место (22 очка), а «Астон Вилла» — 13-е (11 очков). 0

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