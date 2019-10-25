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    Сульшер: Не хотим быть командой, которая только отсиживается у своей штрафной

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    В матче третьего тура групповой стадии Лиги Европы «Ман Юнайтед» с минимальным счетом выиграл у «Партизана» благодаря голу Антони Марсьяля, забитого с пенальти. Наставник «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от этой игры.

    Уле-Гуннар Сульшер и Маркус Рашфорд
    Уле-Гуннар Сульшер и Маркус Рашфорд

    «На мой взгляд, во втором тайме мы хорошо действовали в своей штрафной, грамотно оборонялись. Соперник заставил нас садиться глубоко. Я недоволен действиями команды на чужой половине поля, мы должны начинать защищаться ещё у чужой штрафной. Думаю, в нынешнем сезоне нам это неплохо удавалось. Но во втором тайме этого не было вовсе.

    Нужно решить эту проблему. Мы не хотим быть командой, которая только отсиживается у своей штрафной», — приводит слова менеджера официальный сайт клуба. 0

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