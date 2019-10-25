Сульшер: Не хотим быть командой, которая только отсиживается у своей штрафной

В матче третьего тура групповой стадии Лиги Европыс минимальным счетом выиграл ублагодаря голу Антони Марсьяля, забитого с пенальти. Наставник «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от этой игры.

«На мой взгляд, во втором тайме мы хорошо действовали в своей штрафной, грамотно оборонялись. Соперник заставил нас садиться глубоко. Я недоволен действиями команды на чужой половине поля, мы должны начинать защищаться ещё у чужой штрафной. Думаю, в нынешнем сезоне нам это неплохо удавалось. Но во втором тайме этого не было вовсе.

Нужно решить эту проблему. Мы не хотим быть командой, которая только отсиживается у своей штрафной», — приводит слова менеджера официальный сайт клуба. 0