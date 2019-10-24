«Лилль» — «Валенсия»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н «Лилль» сыграл вничью с «Валенсией» со счетом 1:1.

В первом тайме было много борьбы, но до голов дело так и не дошло. Борьбу вели равные по силе команды.

Счет был открыт уже после перерыва на 63-й минуте. Парехо отпасовал на Гамейро, который с края штрафной совершил прострел в центр, а хавбек сборной России Денис Черышев обработал мяч и отправил его в дальний угол ворот.

На 84-й минуте «Валенсия» осталась в меньшинстве после удаления Дьякаби. Французы давили и все-таки дожали испанцев — Нанитамо Иконе нанес идеальный удар без шансов для голкипера.

«Валенсия», набрав четыре очка, занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Лилль» (1) — на 4-м месте в группе. 0