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    Эд Вудворд: Мы должны выиграть Премьер-лигу

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    Эд Вудворд, являющийся исполнительным директором клуб «Манчестер Юнайтед», рассказал о том, какие цели должны ставить перед собой «манкунианцы». Слова топ-менеджера приводит Goal.com.

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    «Мы должны выиграть Премьер-лигу. Я рассматриваю АПЛ как самый большой тест, эталон успеха. Можно попытать счастья в Лиге чемпионов, нужна удача, чтобы взять этот трофей, но нам нужна победа в Премьер-лиге.

    Мы должны грамотно действовать на рынке, чтобы добиться успеха на поле. Нужно тратить получаемые средства более последовательно, нежели мы делали ранее, однако сейчас у нас более крепкое положение.

    Скрупулезность — это часть работы. Мы должны сделать все возможное, чтобы снова взять АПЛ. Пока этого не сделаем, мы не успешны. Второе место — это не успех, мы должны побеждать.

    Несмотря на некоторые разговоры о клубе в настоящий момент, чувствую, что мы на правильном пути, чтобы вернуться к победе в лиге. Будем терпеливы», — сказал Вудворд. 0

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