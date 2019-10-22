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    «Реал» не планирует покупать игроков в зимнее трансферное окно

    Футбол Трансферы Футбол Испании Реал Мадрид ПСЖ
    Президент «Реала» Флорентино Перес планирует следующим летом купить форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, передает AS.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    По информации источника, чтобы собрать необходимую сумму на трансфер француза, мадридский клуб откажется от усиления состава в январе.

    Отмечается, что планы «сливочных» могут измениться, если клуб покинет кто-то из действующих игроков. Основным претендентом на уход из клуба считается Иско. Полузащитник может решиться как минимум на аренду, чтобы получить игровую практику перед Евро-2020. 27-летний хавбек в нынешнем сезоне только дважды выходил в основном составе в Ла Лиге и при таких раскладах вряд ли завоюет место в сборной.

    Также может уйти третий форвард команды Мариано Диас, который не выдерживает конкуренцию с Каримом Бензема и Лукой Йовичем. 0

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