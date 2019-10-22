«Реал» не планирует покупать игроков в зимнее трансферное окно

Президентпланирует следующим летом купить форварда, передает AS.

По информации источника, чтобы собрать необходимую сумму на трансфер француза, мадридский клуб откажется от усиления состава в январе.

Отмечается, что планы «сливочных» могут измениться, если клуб покинет кто-то из действующих игроков. Основным претендентом на уход из клуба считается Иско. Полузащитник может решиться как минимум на аренду, чтобы получить игровую практику перед Евро-2020. 27-летний хавбек в нынешнем сезоне только дважды выходил в основном составе в Ла Лиге и при таких раскладах вряд ли завоюет место в сборной.

Также может уйти третий форвард команды Мариано Диас, который не выдерживает конкуренцию с Каримом Бензема и Лукой Йовичем. 0