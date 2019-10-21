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    Хеведес назвал Роналду вторым игроком в мире после Месси

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    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    Бенедикт Хеведес
    Бенедикт Хеведес

    «Надеюсь, что у нас будут шансы. В этом году команда прибавила. Думаю, "Локомотив" сейчас лучше готов к Лиге чемпионов, чем годом ранее. Хотя мы и тогда неплохо играли, но набрали мало очков.

    В игре с "Атлетико" мы достойно смотрелись на протяжении 50-60 минут. Но "Атлетико" создал два момента и забил. У нас были небольшие шансы вернуться в игру, но мы ими не воспользовались. "Локомотив" может бороться с топ-клубами. Хотя, конечно, "Ювентус" и "Атлетико" сильнее как нас, так и "Байера".

    Скорее всего, будем бороться за третье место. Надо быть реалистами. При этом мы не сдаемся раньше времени. Будем цепляться за шанс, бороться. Но "Локомотив" попал в одну из самых сложных групп. "Ювентус" и "Атлетико" — одни из фаворитов Лиги чемпионов. У них состав сильнее, опыта больше. Да что говорить, в "Ювентусе" есть Криштиану Роналду. С ним у тебя в команде словно на одного игрока больше.

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    • Роналду — это суперзвезда, второй игрок в мире после Месси. Наверное, как-то можно его сдержать. Послушайте, это футбол. Если бы в нем все было ясно заранее, он был бы скучен. А футбол интересен. Иногда менее классные клубы побеждают фаворитов. У нас впереди 90 минут. У любой команды есть слабости, в том числе и у "Ювентуса". Посмотрим, что получится», — приводит слова Хеведеса «Российская газета». 0

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