Уткин: В концовке надо было дожимать «Динамо»

Полузащитник «Краснодара»поделился впечатлениями после ничьей (1:1) в матче 13-го тура чемпионата России с

«Сейчас сложно что-то исправить. Да и не я должен это делать, а тренерский штаб. Матч получился немного вязким, тяжелым. Хорошо, что сумели отыграться. Но в концовке надо было дожимать "Динамо".

Мы знали, что у соперника была смена тренера и думали, что будет эмоциональный всплеск, поэтому они побегут атаковать. Ожидали, что динамовцы будут биться до конца.

Динамо не удивило. Все зависело от нас. "Динамо" активнее играло в атаке? Со скамейке я бы так не сказал. Когда соперник убегал в контратаку — возможно. А так вроде мы контролировали игру.

Счет по игре. Если бы реализовали свои моменты, то все было бы возможно», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0