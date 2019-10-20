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    «Манчестер Юнайтед» упустил победу в матче с «Ливерпулем»

    «Ман Юнайтед» — «Ливерпуль»: счет 1:1, обзор голов

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    Матч 9 тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» слегка не оправдал ожидания. Игра получилась скудной на голевые моменты, однако свои два мяча команды на двоих забили.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Первыми забили «манкунианцы», выйдя в контратаку. Хозяева отобрали мяч на своей половине поля и снаряд последовал в направлении Дэниела Джеймса. Тот сделал хорошую прострельную передачу на Маркуса Рашфорда, который в одно касание отправил круглого в сетку.

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    Чуть позже судьи отменили гол Садио Мане. По мнению арбитров, футболист подыграл себе рукой.

    Сравнять счет «мерсисайдцам» удалось на 85 минуте. Вышедший на замену Адам Лаллана оказался один на дальней штанге у ворот МЮ после прострела от Эндрю Робертсона.

    АПЛ. 9 тур
    МЮ — «Ливерпуль»
    Голы: 1:0 — 36 Рэшфорд, 1:1 — 85 ЛалланаМЮ : Де Хеа, Янг, Уан-Биссака, Линделеф, Рохо, Джеймс, Мактомини, Перейра (Уильямс, 90), Фред, Магуайр, Рэшфорд (Марсьяль, 84)«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Матип, Фабиньо, Вейналдум (Кейта, 82), Хендерсон (Лаллана, 71), Мане, Ориги (Окслейд-Чемберлен, 60), ФирминоПредупреждения: Фабиньо (70)

    «Ливерпуль» впервые за долгое время потерял очки в АПЛ. Теперь у команды Клоппа 25 пунктов и первая строчка в активе. МЮ идет на 13-м с 10 пунктами. 0

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