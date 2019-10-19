«Спартак» — «Рубин»: счет матча 0:0

В матче 13-го тура российской Премьер-лигипринимал казанский

Встреча, которая прошла на стадионе «Открытие Арене» в Москве, завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что этот матч стал первым для нового главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско, который возглавил московскую команду во время паузы на международные встречи.

После этого матча команды набрали по 15 очков и занимают 8-9 позиции в турнирной таблице РПЛ.