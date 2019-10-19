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    «Спартак» в первом матче Тедеско не смог обыграть «Рубин»

    «Спартак» — «Рубин»: счет матча 0:0

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    В матче 13-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» принимал казанский «Рубин».

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Открытие Арене» в Москве, завершилась со счетом 0:0.

    Отметим, что этот матч стал первым для нового главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско, который возглавил московскую команду во время паузы на международные встречи.

    После этого матча команды набрали по 15 очков и занимают 8-9 позиции в турнирной таблице РПЛ.

    Чемпионат России Премьер-лига 13-й тур
    «Спартак» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:0
    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Кутепов, Айртон, Бакаев, Крал, Умяров (Ларссон, 84), Тил (Понсе, 56), Шюррле (Мирзов, 64), Мельгарехо«Рубин»: Дюпин, Данченко (Сорокин, 18), Уремович, Плиев, Денисов, Давиташвили (Микелтадзе, 68), Иг.Коновалов, Могилевец, Подберезкин (Кипиани, 75), Зуев, КьяртанссонПредупреждения: Шюррле, 48. Денисов, 54. Могилевец, 60. Плиев, 90+1
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