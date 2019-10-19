«Спартак» — «Рубин»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
ФК «Спартак»
Встреча, которая прошла на стадионе «Открытие Арене» в Москве, завершилась со счетом 0:0.
Отметим, что этот матч стал первым для нового главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско, который возглавил московскую команду во время паузы на международные встречи.
После этого матча команды набрали по 15 очков и занимают 8-9 позиции в турнирной таблице РПЛ.
Чемпионат России Премьер-лига 13-й тур
«Спартак» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:0
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Кутепов, Айртон, Бакаев, Крал, Умяров (Ларссон, 84), Тил (Понсе, 56), Шюррле (Мирзов, 64), Мельгарехо«Рубин»: Дюпин, Данченко (Сорокин, 18), Уремович, Плиев, Денисов, Давиташвили (Микелтадзе, 68), Иг.Коновалов, Могилевец, Подберезкин (Кипиани, 75), Зуев, КьяртанссонПредупреждения: Шюррле, 48. Денисов, 54. Могилевец, 60. Плиев, 90+1