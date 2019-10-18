«Барселона» и «Реал» выступили с заявлениями по переносу матча

«Камп Ноу»
globallookpress.com
Матч официально был перенесен на неопределенную дату, которую выберут клубы.
«Клуб хотел провести класико на "Камп Ноу" 26 октября, дата и время были ранее согласованы и Комитет был проинформирован об этом в письменном виде. Тем не менее, получив решение Комитета по проведению соревнований RFEF о переносе матча, ссылаясь на "исключительные обстоятельства", и что клубы должны согласовать новую дату игры до понедельника, клуб предложит 18 декабря», — говорится в заявлении «Барселоны».
«Реал» на своем официальном сайте также выступил за проведение матча с «Барселоной» 18 декабря.
Напомним, ранее сообщалось, что матч может пройти 18 декабря. 0