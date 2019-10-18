ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиСерия А. Как дела у команд из топ-шестерки?
  • 16:51
    • «Барселона» и «Реал» выступили с заявлениями по переносу матча
  • 12:03
    • Болельщики «Спартака» написали открытое письмо владельцу клуба
  • 11:34
    • Стали известны зарплатные ведомости клубов Западной конференции КХЛ
  • 23:09
    • «Эль-класико» 10 тура Примеры перенесено на декабрь
    Все новости спорта

    «Барселона» и «Реал» выступили с заявлениями по переносу матча

    Барселона Реал Мадрид Примера Футбол Испании Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Барселона» и «Реал» выступили с заявлением в связи с решением Королевской испанской футбольной федерации перенести матч 10-го тура Примеры, который должен был пройти 26 октября.

    «Камп Ноу»
    «Камп Ноу»

    Матч официально был перенесен на неопределенную дату, которую выберут клубы.

    «Клуб хотел провести класико на "Камп Ноу" 26 октября, дата и время были ранее согласованы и Комитет был проинформирован об этом в письменном виде. Тем не менее, получив решение Комитета по проведению соревнований RFEF о переносе матча, ссылаясь на "исключительные обстоятельства", и что клубы должны согласовать новую дату игры до понедельника, клуб предложит 18 декабря», — говорится в заявлении «Барселоны».

    «Реал» на своем официальном сайте также выступил за проведение матча с «Барселоной» 18 декабря.

    Напомним, ранее сообщалось, что матч может пройти 18 декабря. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Превзошел все ожидания. 15 лет назад Месси дебютировал в составе «Барселоны»
  • Вчера в 16:26
    •
  • Прогноз
  • «Эйбар» — «Барселона»
  • 1.64
  • Завтра в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «ястребы» разобраться с «авто»?
  • «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Шахтер» продлит победную серию в УПЛ
  • «Шахтер» — «Колос». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Устоит ли лидер таблицы РПЛ в Грозном?
  • «Ахмат» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Вашингтона» Хоккей НХЛ. Передача Овечкина, два очка Радулова, шайбы Кузнецова и МихееваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 октября Вчера в 08:250
  • 16:30
    • Бенчич и Младенович пробились в полуфинал Кубка Кремля
  • 16:11
    • Блинкова прошла в полуфинал турнира в Люксембурге после отказа Гаспарян
  • 15:55
    • «Спартак» и «Зенит» одержали победы в молодежном первенстве
    Дидье Дешам Футбол Франция выглядит плохо. У Дешама проблемы и много работыТренерский штаб Дидье Дешама пока не может вновь наладить игру французской сборной 16/10/2019 в 14:490
  • Экспресс дня

  • Фавориты не допустят осечек с аутсайдерами
  • 2.54
    •
  • 12:50
    • Сборная Армении осталась без главного тренера
  • 12:34
    • УЕФА рассмотрит дело по матчу сборных Болгарии и Англии 28 октября
  • 12:19
    • Форвард «Сан-Паулу» отстранен на два года за употребление кокаина
    Марио Балотелли Футбол Все обладатели премии Golden Boy. Как сложились их карьеры?Награда лучшему молодому футболисту вручается с 2003 года 16/10/2019 в 19:540
  • 11:20
    • Боец MMA проиграл крупную сумму в сочинском казино
  • 11:49
    • Фергюсона обвинили в организации договорного матча
  • 00:16
    • Павлюченкова одолела Грачеву и вышла в 1/4 финала «Кубка Кремля»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие