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    «Милан» может устроить распродажу игроков из-за долгов

    Трансферы Футбол Италии Милан
    «Милану» придется продавать игроков во время зимнего трансферного окна, сообщает Gazzetta dello Sport.

    Джанлуиджи Доннарумма
    Джанлуиджи Доннарумма

    Дело в том, что «россонери» за минувший сезон понесли убытков на 146 миллионов евро, что закрыло им путь в еврокубки. Теперь эти убытки надо как-то компенсировать.

    Двумя основными кандидатами на продажу являются голкипер Доннарумма и полузащитник Сусо, так как оба оказались в клубе бесплатно, то именно их продажа может принести более высокую долгосрочную прибыль.

  • «Милан» понес рекордные убытки в своей истории
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    • Также «Милан» теоретически могут покинуть Лукас Пакета, Алессио Романьоли и Франк Кесси.

    В текущем сезоне «Милан» занимает 13-е место в чемпионате Италии после семи проведенных встреч, набрав девять очков. 0

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