«Милан» может устроить распродажу игроков из-за долгов

придется продавать игроков во время зимнего трансферного окна, сообщает Gazzetta dello Sport.

Дело в том, что «россонери» за минувший сезон понесли убытков на 146 миллионов евро, что закрыло им путь в еврокубки. Теперь эти убытки надо как-то компенсировать.

Двумя основными кандидатами на продажу являются голкипер Доннарумма и полузащитник Сусо, так как оба оказались в клубе бесплатно, то именно их продажа может принести более высокую долгосрочную прибыль.

Также «Милан» теоретически могут покинуть Лукас Пакета, Алессио Романьоли и Франк Кесси.

В текущем сезоне «Милан» занимает 13-е место в чемпионате Италии после семи проведенных встреч, набрав девять очков. 0