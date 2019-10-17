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    Ибрагимович предложил свои услуги «Интеру»

    Трансферы Футбол Италии Интер MLS
    Шведский бомбардир Златан Ибрагимович не прочь вновь поиграть за миланский «Интер». Ветеран уже предложил свои услуги «нерадзурри», утверждает Quotidiano.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    В конце 2019 года у шведа истекает срок трудового соглашения с клубом МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси». Златан становится свободным агентом и волен спокойно выбирать себе новую команду.

    Что касается «Интера», то «черно-синие» ищут нового форварда в связи с травмой Алексиса Санчеса. Последений пропустит около трех месяцев сезона.

    Напомним, что Ибрагимович уже выступал за «Интер» с 2006 по 2009 год. В регулярном сезоне МЛС-2019 швед забил 30 мячей и сделал семь голевых передач. 0

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