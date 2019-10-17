Ибрагимович предложил свои услуги «Интеру»

Шведский бомбардирне прочь вновь поиграть за миланский «. Ветеран уже предложил свои услуги «нерадзурри», утверждает Quotidiano.

В конце 2019 года у шведа истекает срок трудового соглашения с клубом МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси». Златан становится свободным агентом и волен спокойно выбирать себе новую команду.

Что касается «Интера», то «черно-синие» ищут нового форварда в связи с травмой Алексиса Санчеса. Последений пропустит около трех месяцев сезона.

Напомним, что Ибрагимович уже выступал за «Интер» с 2006 по 2009 год. В регулярном сезоне МЛС-2019 швед забил 30 мячей и сделал семь голевых передач. 0