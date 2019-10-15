УЕФА рассмотрит вариант переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула

Вице-президент УЕФАне исключил, что финал Лиги чемпионов может быть перенесен из Стамбула.

Возможный перенос связан с началом военной операции Турции в Сирии.

«Мы сделаем все, чтобы соблюдать автономию и независимость спорта, но мы, конечно, не можем заменить ООН и ЕС, дипломатов, послов и другие политические институции.

Решения в УЕФА совместно принимают президент и исполнительный комитет», — цитирует функционера Tuttomercatoweb.

Ранее министр спорта Франции Роксана Марасиняню заявила, что сборная Турции должна быть наказана за воинское приветствие футболистов во время игры с французами (1:1) в квалификации Евро-2020. 0