ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман Яремчук и Криштиану РоналдуПортугальские страдания в Киеве. Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020
  • 15:54
    • УЕФА рассмотрит вариант переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула
  • 15:05
    • Защитник ЦСКА рискует пропустить матч с «Уфой»
  • 14:47
    • Ласицкене претендует на звание спортсменки года по версии IAAF
  • 12:47
    • Поветкин и Хантер достигли договоренности о проведении боя
  • 10:50
    • Рэпер Баста стал владельцем ростовского СКА
    Все новости спорта

    УЕФА рассмотрит вариант переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула

    Лига чемпионов УЕФА Сборная Турции Между тем Скандалы Календарь Лиги чемпионовПрогнозы на Лигу чемпионов
    Вице-президент УЕФА Мишель Ува не исключил, что финал Лиги чемпионов может быть перенесен из Стамбула.

    Болельщики сборной Турции
    Болельщики сборной Турции

    Возможный перенос связан с началом военной операции Турции в Сирии.

    «Мы сделаем все, чтобы соблюдать автономию и независимость спорта, но мы, конечно, не можем заменить ООН и ЕС, дипломатов, послов и другие политические институции.

    Решения в УЕФА совместно принимают президент и исполнительный комитет», — цитирует функционера Tuttomercatoweb.

  • Франция сыграла вничью с Турцией, Исландия обыграла Андорру
  • Читайте по теме

    • Ранее министр спорта Франции Роксана Марасиняню заявила, что сборная Турции должна быть наказана за воинское приветствие футболистов во время игры с французами (1:1) в квалификации Евро-2020. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Падение «Монако»: от полуфинала Лиги чемпионов до борьбы за выживание
  • 11/10/2019 в 17:04
    •
  • Прогноз
  • Швеция — Испания
  • 1.80
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Китай добудет максимум очков в группе А
  • Филиппины — Китай. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Выиграет ли Япония в Душанбе?
  • Таджикистан — Япония. Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
  • Палестина и Саудовская Аравия много не забьют?
  • Палестина — Саудовская Аравия. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения, «Эдмонтон» проиграл впервые в сезонеРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 октября 07:330
  • 23:38
    • Сборная Украины обыграла Португалию и вышла на Евро-2020
  • 15:34
    • Лунин включен в список претендентов на награду Golden Boy
  • 15:20
    • Донской прекратил борьбу на Кубке Кремля
    Даниил Медведев Теннис Новая суперзвезда. Медведев бросил вызов «Большой четверке»Российский теннисист выиграл турнир в Шанхае и поднялся на третье место в чемпионской гонке ATP Вчера в 12:050
  • Экспресс дня

  • Италия продолжит победное шествие в отборе Евро-2020
  • 2.11
    •
  • 15:12
    • Александрова вышла во второй круг Кубка Кремля
  • 14:36
    • «Амур» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ
  • 13:01
    • Медведев может сняться с Кубка Кремля
    Россия — Кипр Футбол Главная задача года выполнена. Сборная России сыграет на Евро-2020Реакция спортивных СМИ на победу сборной России над командой Кипра Вчера в 02:350
  • 10:34
    • Хавбек «Баварии» может зимой сменить клуб
  • 10:18
    • Дешам: Сборную Франции в игре с Турцией подвела реализация
  • 23:55
    • Франция сыграла вничью с Турцией, Исландия обыграла Андорру
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие