ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месут ОзилТрансферный дайджест. 8-14 октября
  • 18:39
    • «Спартак» официально представил Тедеско в качестве нового наставника
  • 21:23
    • «Ак Барс» в Казани победил «Автомобилист»
  • 18:46
    • Тедеско: У «Спартака» и «Шальке» много параллелей
  • 15:14
    • Журналист: Уверен, что у Тедеско и его нового клуба всё будет хорошо
  • 13:56
    • Хеведес после повреждения тренируется в общей группе
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» подписал Ворма, который покинул клуб летом

    Тоттенхэм Англия. Премьер-лига Футбол Англии Трансферы Календарь АПЛ
    Лондонский «Тоттенхэм» объявил о возвращении голландского вратаря Мишеля Ворма.

    Мишель Ворм
    Мишель Ворм

    Стороны заключили контракт до окончания нынешнего сезона. Ворм будет выступать за лондонский клуб под 13-м номером.

    Ворм перешел в «Тоттенхэм» из «Суонси» в июле 2014 года и провел 47 матчей во всех турнирах. Этим летом голландец покинул лондонцев по истечении срока контракта, но так и не нашел новый клуб.

    «Тоттенхэм» принял решение вернуть Ворма в связи с травмой основного вратаря — Уго Льориса, — который выбыл из строя, ориентировочно, до конца года.

    У «Тоттенхэма» остался только один вратарь из основы — Пауло Гассанига. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Сульшер висит на волоске. Кто может его заменить?
  • 12/10/2019 в 23:23
    •
  • Прогноз
  • Швеция — Испания
  • 1.80
  • Завтра в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Капитал Уан Арене» будет результативная игра
  • «Вашингтон» — «Колорадо». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • По силам ли «Эдмонтону» 6 победа кряду?
  • «Чикаго» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Выиграет ли Киргизия вторую игру кряду?
  • Монголия — Киргизия. Прогноз и ставки
  • 1.49
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Тристан Джерри Хоккей НХЛ. Семь шайб от «Питтсбурга», поражение «Лос-Анджелеса», «-2» КовальчукаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 октября 08:250
  • 08:49
    • Тедеско отправился на первую тренировку «Спартака»
  • 23:09
    • «Флорида» вырвала победу у «Нью-Джерси»
  • 23:01
    • «Тоттенхэм» подписал Ворма, который покинул клуб летом
    Марио Манджукич Футбол Трансферные цели на январь. «Юнайтед» нужны Соболев, Манджукич и Дембеле«Красные дьяволы» усилят состав ближайшей зимой, чтобы улучшить турнирное положение Вчера в 14:580
  • Экспресс дня

  • Франция возьмет реванш у Турции на «Стад де Франс»
  • 4.63
    •
  • 22:53
    • Сборная Египта без Салаха переиграла Ботсвану
  • 22:41
    • Кузнецова проиграла Муховой на старте «Кубка Кремля»
  • 22:17
    • Московское «Динамо» обыграло «Магнитку»
    Не все статуи одинаково полезны Футбол Новая статуя короля. Как Златан превзошел РоналдуХит-парад самых нелепых статуй и бюстов известных спортсменов 12/10/2019 в 20:260
  • 21:58
    • Сборная Чехии проиграла Северной Ирландии
  • 21:52
    • Юран: Я считаю, что Тедеско для «Спартака» — это не выход
  • 21:40
    • «Нефтехимик» прервал серию из шести поражений
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие