«Тоттенхэм» подписал Ворма, который покинул клуб летом

Лондонскийобъявил о возвращении голландского вратаря

Стороны заключили контракт до окончания нынешнего сезона. Ворм будет выступать за лондонский клуб под 13-м номером.

Ворм перешел в «Тоттенхэм» из «Суонси» в июле 2014 года и провел 47 матчей во всех турнирах. Этим летом голландец покинул лондонцев по истечении срока контракта, но так и не нашел новый клуб.

«Тоттенхэм» принял решение вернуть Ворма в связи с травмой основного вратаря — Уго Льориса, — который выбыл из строя, ориентировочно, до конца года.

У «Тоттенхэма» остался только один вратарь из основы — Пауло Гассанига. 0