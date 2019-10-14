Журналист: Уверен, что у Тедеско и его нового клуба всё будет хорошо

Журналист издания Bild Марк Сикман поделился с « Чемпионатом » своим мнением касательнои его назначении на пост главного тренера московского «».

«Тедеско — очень общительный и умный тренер. Его стиль тренировок может быть очень эмоциональным, но он всегда остается разумным. Он использует слова и язык тела, чтобы передать свои эмоции. К тому же он знает о футболе всё. Он молодой тренер, который отлично провёл первый год в "Шальке", а затем попал в очень сложную ситуацию. Тедеско, безусловно, очень талантливый тренер, который многому научился за последние месяцы. Доменико ставит игру со стабильной защитой, но которая позволяет играет в атакующий футбол.

Я не очень хорошо знаю "Спартак", но уверен, что у Тедеско и его нового клуба всё будет хорошо. Некоторые могут сказать, что Россия для него — шаг назад, но я думаю, что "Спартак" — большой клуб и это отличный вызов для любого тренера. Поэтому я не считаю, что он сделал шаг назад, возглавив московский клуб. Но даже если я окажусь неправ, иногда лучше сделать шаг назад, а затем сделать два шага вперёд», — сказал Сикман в своем интервью. 0