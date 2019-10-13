Головин: Думаю, что после ЧМ-2018 мы можем выиграть Евро-20202

Полузащитник сборной Россииподелился впечатлениями после выхода национальной команды на чемпионат Европы-2020.

В воскресенье Россия в гостевом матче отборочного турнира разгромила Кипр (5:0).

«Эмоции положительные. Вышли на Евро, была задача, она выполнена.

Сейчас готовимся к матчу с Бельгией, это очень сильный соперник. Нам нужно для себя, очень важно хорошо выступить в этом матче, посмотреть свой уровень.

Думаю, что после ЧМ, возможно, что мы можем выиграть чемпионат Европы. Без шуток, об этом думает вся команда. Думаю, что мы готовы ментально, и будет хорошая подготовка», — сказал Головин «Спорт-Экспрессу». 0