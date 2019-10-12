Италия — Греция: счет матча 2:0, обзор голов

Сборная Италии
одержала домашнюю победу над командой Греции
(2:0) в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе J.
На 64-й минуте в ворота греков был назначен пенальти — мяч попал в руку Бухалакису. Жоржиньо с «точки» пробил точно в левый угол ворот, Пасхалакис пытался гадать и в итоге прыгнул в правый угол ворот.
На 80-й минуте Бонуччи выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Бернардески принял мяч, сместился в центр, а затем Федерико из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч задел Яннулиса и в итоге залетел в левый угол ворот.
Отметим, что на матче работала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Сборная Италии набрала 21 очко и досрочно вышла на Евро-2020. Греция с 5 баллами занимает предпоследнее место в группе J.
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
Италия — Греция — 2:0 (0:0)
Голы: Жоржинью, 62 — с пенальти (1:0). Бернардески, 78 (2:0)Италия: Доннарумма, Бонуччи, Ачерби, Д`Амброзио, Верратти, Жоржинью, Спинаццола, Барелла (Дзаньоло, 87), Иммобиле (Белотти, 79), Инсинье, Кьеза (Бернардески, 39)Греция: Пасхалакис, Стафилидис, Сиовас, Бакакис, Хатзидиакос, Зека, Бухалакис (Яннулис, 75), Курбелис, Бакасетас (Манталос, 80), Кулурис (Донис, 67), ЛимниосПредупреждения: Хатзидиакос, 14. Кулурис, 27. Бухалакис, 62
В другом матче группы сборная Лихтенштейна на своем поле сыграла вничью с командой Армении — 1:1.
Счет на 19-й минуте открыли гости — отличился нападающий Тигран Барсегян. На 72-й минуте форвард хозяев Яник Фрик сравнял счет.
Лихтенштейн с 2 очками занимает последнее место в группе J. Армения с 10 баллами располагается на 4-й строчке.
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Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
Лихтенштейн — Армения — 1:1 (0:1)
Голы: Барсегян, 19 (0:1). Фрик, 72 (1:1)Лихтенштейн: Б.Бюхель, Рехштайнер, Кауфманн, Малин, Геппель, Март.Бюхель, Польверино (Зеле, 83), Хаслер, Губзер (Фрик, 67), Саланович, Л.Майер (Сейхан Йилдиз, 70)Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ароян, Оганесян, Ишханян, Казарян (Езбилис, 88), Пизелли (Малакян, 60), Овсепян (Миранян, 83), Барсегян, Адамян, КарапетянПредупреждения: Саланович, 10. Ароян, 30. Оганесян, 48. Овсепян, 53. Хаслер, 90+5