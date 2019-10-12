Италия — Греция: счет матча 2:0, обзор голов

одержала домашнюю победу над(2:0) в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе J.

На 64-й минуте в ворота греков был назначен пенальти — мяч попал в руку Бухалакису. Жоржиньо с «точки» пробил точно в левый угол ворот, Пасхалакис пытался гадать и в итоге прыгнул в правый угол ворот.

На 80-й минуте Бонуччи выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Бернардески принял мяч, сместился в центр, а затем Федерико из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч задел Яннулиса и в итоге залетел в левый угол ворот.

Отметим, что на матче работала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Сборная Италии набрала 21 очко и досрочно вышла на Евро-2020. Греция с 5 баллами занимает предпоследнее место в группе J.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J Италия — Греция — 2:0 (0:0) Голы: Жоржинью, 62 — с пенальти (1:0). Бернардески, 78 (2:0)Италия: Доннарумма, Бонуччи, Ачерби, Д`Амброзио, Верратти, Жоржинью, Спинаццола, Барелла (Дзаньоло, 87), Иммобиле (Белотти, 79), Инсинье, Кьеза (Бернардески, 39)Греция: Пасхалакис, Стафилидис, Сиовас, Бакакис, Хатзидиакос, Зека, Бухалакис (Яннулис, 75), Курбелис, Бакасетас (Манталос, 80), Кулурис (Донис, 67), ЛимниосПредупреждения: Хатзидиакос, 14. Кулурис, 27. Бухалакис, 62

В другом матче группы сборная Лихтенштейна на своем поле сыграла вничью с командой Армении — 1:1.

Счет на 19-й минуте открыли гости — отличился нападающий Тигран Барсегян. На 72-й минуте форвард хозяев Яник Фрик сравнял счет.

Лихтенштейн с 2 очками занимает последнее место в группе J. Армения с 10 баллами располагается на 4-й строчке.