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    «Локомотив» возглавил РПЛ после домашней победы над «Арсеналом»

    «Локомотив» — «Арсенал»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Московский «Локомотив» на домашнем матче добился победы над тульским «Арсеналом» в игре 12-го тура чемпионата России со счетом 2:1 (2:1).

    Антонио Эдер
    Антонио Эдер

    На 9-й минуте счет в матче открыл нападающий «железнодорожников» Антонио Эдер. Через две минуты ответный мяч в ворота москвичей отправил форвард «канониров» Эванс Кангва.

    В конце первого тайма «красно-зеленые» получили право на пенальти, который реализовал заменивший Смолова Алексей Миранчук.

    По итогам встречи «железнодорожники» вышли на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков и опережая «Зенит» по дополнительным показателям. «Арсенал» находится на седьмой позиции, у них 14 баллов в активе.

    В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Ахматом», а «Арсенал» примет «Сочи».

    Чемпионат России Премьер-лига 12-й тур
    «Локомотив» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 2:1 (2:1)
    Голы: Эдер, 9 (1:0); Кангва, 11 (1:1); Ал. Миранчук, 45+2 (2:1, пенальти)«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес (Магкеев, 46), Рыбус, Коломейцев (Идову, 85), Мурило, Баринов, Жоау Мариу, Смолов (Миранчук, 20), Эдер«Арсенал»: Левашов, Бауэр, Григалава, Беляев, Альварес, Ломовицкий (Тудорие, 85), Костадинов, Горбатенко, Ткачев, Кангва, Луценко (Лесовой, 46)Предупреждения: Игнатьев, 23. Левашов, 45+1. Баринов, 50. Альварес, 61. Костадинов, 64. Ломовицкий, 73. Григалава, 82
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