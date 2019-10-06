«Локомотив» — «Арсенал»: счет матча 2:1, обзор голов

Московскийна домашнем матче добился победы над тульскимв игре 12-го тура чемпионата России со счетом 2:1 (2:1).

На 9-й минуте счет в матче открыл нападающий «железнодорожников» Антонио Эдер. Через две минуты ответный мяч в ворота москвичей отправил форвард «канониров» Эванс Кангва.

В конце первого тайма «красно-зеленые» получили право на пенальти, который реализовал заменивший Смолова Алексей Миранчук.

По итогам встречи «железнодорожники» вышли на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков и опережая «Зенит» по дополнительным показателям. «Арсенал» находится на седьмой позиции, у них 14 баллов в активе.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Ахматом», а «Арсенал» примет «Сочи».