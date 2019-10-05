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    Примера. «Реал» против «Гранады», «Барселона» встретится с «Севильей»

    Обзор матчей восьмого тура испанской Примеры

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    С 4 по 6 октября проходят матчи восьмого тура чемпионата Испании по футболу

    «Бетис» — «Эйбар» — 1:1

    В матче 8-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Эйбар». Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счетом 1:1.

    Автором первого гола стал полузащитник «Эйбара» Фабиан Орельяна, реализовавший пенальти на 34-й минуте.

    В середине второго тайма счет сравнял нападающий «Бетиса» Лоренсо Морон, отличившийся после передачи защитника Марка Бартры. На 91-й минуте с поля был удален хавбек гостей Гонсало Эскаланте.

    «Эйбар», набрав 9 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Бетис» (9) — 12-е.

    Примера. 8-й тур
    «Бетис» — «Эйбар» — 1:1 (0:1)
    Голы: Орельяна, 34 — с пенальти (0:1). Лорен Морон, 66 (1:1)«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Манди, Алекс Морено, Педраса (Фекир, 57), Эмерсон, Гуардадо (Лайнес, 90+2), Каналес, Хоакин (Тельо, 84), Борха Иглесиас, Лорен Морон«Эйбар»: Дмитрович, Бигас (Техеро, 46), Арбилья, Оливейра, Диоп, Эскаланте, Экспосито (Кике, 70), Орельяна, Кике (Шарлес, 87), Инуи, Де БласисПредупреждения: Бигас, 9. Каналес, 33. Арбилья, 57. Эскаланте, 65. Техеро, 76. Фекир, 79. Диоп, 80. Манди, 88Удаление: Эскаланте, 90+1

    «Леганес» — «Леванте» — 1:2

    «Леванте» в восьмом туре Примеры на выезде выиграл у «Леганеса».

    Валенсийцы с 11 очками поднялись на девятое место в таблице, «Леганес» (2 очка) занимает последнюю строчку, не одержав ни одной победы.

    Примера. 8-й тур
    «Леганес» — «Леванте» — 1:2 (0:1)
    Голы: Рохер, 45+2 — с пенальти (0:1). Кампанья, 49 (0:2). Брэйтуэйт, 76 (1:2)Нереализованный пенальти: Брэйтуэйт, 80 (вратарь)«Леганес»: Сориано, Сиовас (Родригес, 82), Сильва, Бустинса, Авазьем, Ресио, Меса, Оскар Родригес (Брэйтуэйт, 60), Каррильо, Эн-Несири, Руибаль (Арнаис, 64)«Леванте»: Фернандес, Клерк, Везу, Кабако, Мирамон, Кампанья (Рочина, 64), Вукчевич (Мелеро, 60), Радойя, Рохер, Моралес, Леон (Дуарте, 84)Предупреждения: Вукчевич, 1. Мирамон, 34. Ресио, 36. Леон, 45+1. Оскар Родригес, 45+1. Рохер, 54. Сильва, 56. Везу, 79

    «Реал» — «Гранада»

    5 октября, 17:00 мск

    «Валенсия» — «Алавес»

    5 октября, 19:30 мск

    «Осасуна» — «Вильярреал»

    5 октября, 22:00 мск

    «Мальорка» — «Эспаньол»

    6 октября, 13:00 мск

    «Сельта» — «Атлетик»

    6 октября, 15:00 мск

    «Вальядолид» — «Атлетико»

    6 октября, 17:00 мск

    «Реал Сосьедад» — «Хетафе»

    6 октября, 19:30 мск

    «Барселона» — «Севилья»

    6 октября, 22:00 мск

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