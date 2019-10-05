Клопп: Гол «Лестера» действительно остановил нас, но затем мы побежали вперёд

«Это была суперигра. Мы увеличили темп. Наш футбол сыграл очень важную роль сегодня. Гол "Лестера" действительно остановил нас, но затем мы побежали вперёд.
Пенальти? Это был очевидный 11-метровый. Я доволен тем, как мы действовали. Команда добилась результата, это супер. Знали, что это может произойти. Знали, что будем бороться за победу, и мы это сделали. Без удачи нельзя выиграть столько матчей, но за 90 минут "Ливерпуль" заслужил победу и три очка. Джеймс Милнер справился с волнением, и это превосходно.
В порядке ли Мохамед Салах? Как Мо может быть в порядке? Не понимаю, почему Хамза Чодури получил только жёлтую карточку. Мо хромал, когда уходил с поля. Это сложно. Игрок "Лестера" нарушил правила, чтобы замедлить Мо, и это нехорошо», — цитирует слова немца BBC. 0