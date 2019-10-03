Пуцко: Попасть в сборную России из «Уфы» можно, но тяжело

Защитник башкирской «Уфы»поделился мнением, насколько реально пробиться в сборную России.

«Конечно, когда есть победы, кажется, что всё происходит быстро и незаметно. Посмотрим, как дальше покажут игры.

Молодые ребята втянулись в наш коллектив, который всегда славился своей дружелюбностью, хорошо играют, поэтому будем верить, что дальше будем прогрессировать.

Я думаю, возможно из Уфы попасть в сборную России, хотя это тяжело. Прежде всего, команда должна идти в верху турнирной таблицы, чтобы на тебя обратили внимание.

Даже если ты будешь играть очень хорошо, а команда будет идти внизу, то тебя никуда не вызовут», — приводит слова игрока пресс-служба «Уфы».

Напомним, в текущем сезоне Пуцко провел 9 матчей за «Уфу» в РПЛ. 0