Тухель: «Галатасарай» играл смело, но ПСЖ заслужил победу

Главный тренерпрокомментировал гостевую победу над(1:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Матч получился упорным, но мы заслужили победу. "Галатасарай" играл смело и напористо. Мы упустили один или два момента в первые 20 минут. Но команда выдала отличный матч. Ребята сражались друг за друга, и мы очень этому рады.

Полузащитники были очень хороши. Мне понравилась эта смесь. Эти трое дают команде нужный баланс, напористость, которая нам нужна, но в то же время они надежны. Они обладают бойцовскими качествами и очень изобретательны», — цитирует наставника официальный сайт УЕФА.

ПСЖ с шестью очками занимает первое место в турнирной таблице группы А. «Галатасарай» (1) — на третьей строке. 0