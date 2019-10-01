«Парма» дома обыграла «Торино»

на своем поле обыгралав матче шестого тура Серии А со счетом 3:2.

В составе пармезанцев отличились Деян Кулушевски, Андреас Корнелиус и Роберто Инглезе. За «Торино» забили Кристиан Ансальди и Андреа Белотти с пенальти.

Отметим, что туринская команда с 29-й минуты играла в меньшинстве после удаления за две желтые карточки Глейсона Бремера. На 31-й минуте нападающий «Пармы» Жервиньо не реализовал пенальти.

«Парма» поднялась на девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Торино» располагается на восьмой строчке.