«Парма» дома обыграла «Торино»

Фрагмент матча
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В составе пармезанцев отличились Деян Кулушевски, Андреас Корнелиус и Роберто Инглезе. За «Торино» забили Кристиан Ансальди и Андреа Белотти с пенальти.
Отметим, что туринская команда с 29-й минуты играла в меньшинстве после удаления за две желтые карточки Глейсона Бремера. На 31-й минуте нападающий «Пармы» Жервиньо не реализовал пенальти.
«Парма» поднялась на девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Торино» располагается на восьмой строчке.
Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур
«Парма» (Парма) — «Торино» (Турин) — 3:2 (2:2)
Голы: Кулушевски, 2. Корнелиус, 45. Инглезе, 88. — Ансальди, 12. Белотти, 43 (с пенальти)Удаление: Бремер, 29 («Торино»)Нереализованный пенальти: Жервиньо, 31 («Парма»)