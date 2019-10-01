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    «Парма» дома обыграла «Торино»

    Серия A Футбол Италии Торино Парма Календарь Серии А
    «Парма» на своем поле обыграла «Торино» в матче шестого тура Серии А со счетом 3:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе пармезанцев отличились Деян Кулушевски, Андреас Корнелиус и Роберто Инглезе. За «Торино» забили Кристиан Ансальди и Андреа Белотти с пенальти.

    Отметим, что туринская команда с 29-й минуты играла в меньшинстве после удаления за две желтые карточки Глейсона Бремера. На 31-й минуте нападающий «Пармы» Жервиньо не реализовал пенальти.

    «Парма» поднялась на девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Торино» располагается на восьмой строчке.

    Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур
    «Парма» (Парма) — «Торино» (Турин) — 3:2 (2:2)
    Голы: Кулушевски, 2. Корнелиус, 45. Инглезе, 88. — Ансальди, 12. Белотти, 43 (с пенальти)Удаление: Бремер, 29 («Торино»)Нереализованный пенальти: Жервиньо, 31 («Парма»)
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