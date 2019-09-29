Марков сыграет в атаке «Рубина» в матче с «Уфой»

Евгений Марков
ФК «Рубин»
Встреча пройдет в Казани и начнется в 14:00 по московскому времени.
«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберезкин, Иг. Коновалов, Зуев, Марков.
Запасные: Ив. Коновалов, Сорокин, Поярков, Старфельт, Башкиров, Акбашев, Кипиани, Закиров, Кварацхелия, Давиташвили, Кьяртанссон, Микелтадзе.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Пуцко, Круговой, Табидзе, Кротов, Фомин, Емельянов, Карп, Тилл.
Запасные: Шафинский, Аликин, Терентьев, Алиев, Голубев, Фольмер, Козлов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар.