Марков сыграет в атаке «Рубина» в матче с «Уфой»

Стали известны составы «Рубина» и «Уфы» на матч 11-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет в Казани и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберезкин, Иг. Коновалов, Зуев, Марков.

Запасные: Ив. Коновалов, Сорокин, Поярков, Старфельт, Башкиров, Акбашев, Кипиани, Закиров, Кварацхелия, Давиташвили, Кьяртанссон, Микелтадзе.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Пуцко, Круговой, Табидзе, Кротов, Фомин, Емельянов, Карп, Тилл.

Запасные: Шафинский, Аликин, Терентьев, Алиев, Голубев, Фольмер, Козлов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0