Жардим: Головин постепенно прибавляет в игре

Главный тренерподелился своими впечатлениями от игрыв матче Лиги 1 с. Напомним, что «монегаски» выиграли со счетом 3:1, а россиянин отметился дублем и голевой передачей.

«Головин перешел к нам из чемпионата, который отличается от Лиги 1. Он постепенно прибавляет в игре, и это важно для команды. Я также похвалил Бадиашиле за игру в этом матче.

Многие критиковали Слимани, когда он перешел к нам, но Ислам командный игрок, он трудится. Он всегда отдает все силы на поле и забивает голы.

Я думаю, что у нас много сильных игроков в полузащите, среди них есть Тьемуэ, Фабрегас, Головин и Адриен. Ими нужно дорожить. Я очень рассчитываю на них», — сказал Жардим в интервью клубной пресс-службе. 0