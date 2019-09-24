«Гранада» сыграла вничью с «Вальядолидом» и возглавила таблицу Примеры

Счет на 12-й минуте открыли хозяева — отличился Оскар Плано. В конце первого тайма паритет восстановил Карлос Фернандес, забивший гол на 42-й минуте.
«Гранада» набрала 11 очков и возглавила турнирную таблицу Примеры. «Вальядолид» с 6 очками — 13-й.
Примера. 6-й тур
«Вальядолид» — «Гранада» — 1:1 (1:1)
Голы: Оскар Плано, 12 (1:0). К.Фернандес, 42 (1:1)«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Мойяно, Салису, Алькарас, Сан Эметерио, Оскар Плано, Рамирес, Гвардьола (Энес Унал, 68), Вилья (Эрвиас, 73)«Гранада»: Силва, Диас, Мартинес (Санчес, 79), Дуарте, Нева, Монторо, Гоналон (Эррера, 62), Пуэртас, Рамос (Мачис, 57), Вадильо, К.ФернандесПредупреждения: Алькарас, 6. Рамирес, 35. Кико Оливас, 71. Эррера, 77. Санчес, 90