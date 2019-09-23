Бьельса и игроки «Лидса» — обладатели приза fair play от ФИФА

Марсело Бьельса
globallookpress.com
В 45-м туре английского Чемпионшипа-2018/19 его команда встречалась с «Астон Виллой». «Лидсу» необходима была победа для сохранения шансов на прямой выход в премьер-лигу.
На 72-й минуте команда открыла счет, когда футболист соперников Джонатан Коджа лежал на газоне. Гол был засчитан, но Бьельса дал установку дать сопернику забить ответный мяч.
Игра завершилась со счетом 1:1, и «Лидс» не попал в элитный дивизион напрямую, после чего не смог пробиться в АПЛ и через плей-офф.
Через несколько недель после этого клуб активировал опцию продления контракта с Бьельсой на сезон-2019/20.
Congratulations, Marcelo Bielsa & @LUFC squad 👏— #TheBest 🏆 (@FIFAcom) September 23, 2019
Winner of the FIFA Fair Play Award 2019 🏆#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/aPknLAKLYZ