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    Бьельса и игроки «Лидса» — обладатели приза fair play от ФИФА

    Лидс Чемпионшип Футбол Англии
    Главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса и игроки его команды стали обладателями приза fair play от ФИФА.

    Марсело Бьельса
    Марсело Бьельса

    В 45-м туре английского Чемпионшипа-2018/19 его команда встречалась с «Астон Виллой». «Лидсу» необходима была победа для сохранения шансов на прямой выход в премьер-лигу.

    На 72-й минуте команда открыла счет, когда футболист соперников Джонатан Коджа лежал на газоне. Гол был засчитан, но Бьельса дал установку дать сопернику забить ответный мяч.

    Игра завершилась со счетом 1:1, и «Лидс» не попал в элитный дивизион напрямую, после чего не смог пробиться в АПЛ и через плей-офф.

    Через несколько недель после этого клуб активировал опцию продления контракта с Бьельсой на сезон-2019/20.

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