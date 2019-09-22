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    «Витесс» по-волевому одолел «Фортуну»

    «Витесс» — «Фортуну»: счет матча 4:2, обзор голов

    УЕФА
    «Витесс» российского тренера Леонида Слуцкого одержал волевую победу над «Фортуной» в матче седьмого тура голландской Эредивизи со счетом 4:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    По ходу встречи «Витесс» дважды уступал в счете, но нашел в себе силы отыграться и победить. Забитыми мячами в составе победителей отметились Тим Матавж, Матуш Беро и Брайан Линссен, оформивший дубль.

    «Витесс», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Голландии, «Фортуна» (2) занимает предпоследнее, 17-е место.

    В следующем туре 29 сентября команда Леонида Слуцкого сыграет в гостях с «Валвейком», а «Фортуна» примет «Фрайбург».

    Чемпионат Голландии. Высший дивизион 7-й тур
    «Витесс» — «Фортуна С» — 4:2 (0:1)
    Голы: Даммерс, 25 (0:1). Матавж, 59 (1:1). Анга, 62 (1:2). Линссен, 81 (2:2). Линссен, 83 (3:2). Беро, 90+1 (4:2)
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