«Витесс» — «Фортуну»: счет матча 4:2, обзор голов

российского тренераодержал волевую победу над «Фортуной» в матче седьмого тура голландской Эредивизи со счетом 4:2.

По ходу встречи «Витесс» дважды уступал в счете, но нашел в себе силы отыграться и победить. Забитыми мячами в составе победителей отметились Тим Матавж, Матуш Беро и Брайан Линссен, оформивший дубль.

«Витесс», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Голландии, «Фортуна» (2) занимает предпоследнее, 17-е место.

В следующем туре 29 сентября команда Леонида Слуцкого сыграет в гостях с «Валвейком», а «Фортуна» примет «Фрайбург».