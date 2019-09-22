«Витесс» — «Фортуну»: счет матча 4:2, обзор голов

Фрагмент матча
twitter.com/mijnvitesse
По ходу встречи «Витесс» дважды уступал в счете, но нашел в себе силы отыграться и победить. Забитыми мячами в составе победителей отметились Тим Матавж, Матуш Беро и Брайан Линссен, оформивший дубль.
«Витесс», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Голландии, «Фортуна» (2) занимает предпоследнее, 17-е место.
В следующем туре 29 сентября команда Леонида Слуцкого сыграет в гостях с «Валвейком», а «Фортуна» примет «Фрайбург».
Чемпионат Голландии. Высший дивизион 7-й тур
«Витесс» — «Фортуна С» — 4:2 (0:1)
Голы: Даммерс, 25 (0:1). Матавж, 59 (1:1). Анга, 62 (1:2). Линссен, 81 (2:2). Линссен, 83 (3:2). Беро, 90+1 (4:2)