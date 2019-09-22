Вальверде: «Барселона» проиграла «Гранаде» по делу

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от(0:2) в матче 5-го тура Ла Лиги.

«Нам нужно задуматься о своей игре. Дома мы невероятно хороши, а в гостевых матчах невероятно плохи. Меня беспокоит наша степень эффективности на выездах. Это очень нехороший синдром.

У команды были сложности, но это не может быть оправданием таким результатам. Порой по игре ты не заслуживаешь поражения. Но в этом матче "Барселона" проиграла по делу», — приводит слова Вальверде FCBarcelonaFI.

Каталонцы не могут победить в гостях в семи последних выездных матчах. «Барселона» с 7 очками находится на 7-й строчке турнирной таблицы Примеры. 0