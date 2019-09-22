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    Вальверде: «Барселона» проиграла «Гранаде» по делу

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    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение своей команды от «Гранады» (0:2) в матче 5-го тура Ла Лиги.

    Эрнесто Вальверде
    Эрнесто Вальверде

    «Нам нужно задуматься о своей игре. Дома мы невероятно хороши, а в гостевых матчах невероятно плохи. Меня беспокоит наша степень эффективности на выездах. Это очень нехороший синдром.

    У команды были сложности, но это не может быть оправданием таким результатам. Порой по игре ты не заслуживаешь поражения. Но в этом матче "Барселона" проиграла по делу», — приводит слова Вальверде FCBarcelonaFI.

    Каталонцы не могут победить в гостях в семи последних выездных матчах. «Барселона» с 7 очками находится на 7-й строчке турнирной таблицы Примеры. 0

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