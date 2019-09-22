«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 6 тура АПЛвырвал ничью у. Команды сыграли со счетом 1:1.

Первый тайм прошел без голов и команды ушли на перерыв при нулевом счете. Однако уже в завязке второй половины встречи Леандер Дендокер забил в свои ворота и вывел «Кристал Пэлас» вперед.

Сравнять счет гостям удалось лишь на 5 добавленной минуте второго тайма. С правого фланга навесил Траоре. Защитник «Пэлас» неудачно сыграл при выбивании мяча, и снаряд оказался в ногах у Жота, который быстро сориентировался и прошил ворота «стекольщиков».

Пока что «волки» на 19 строчке с 4 очками в активе. На счету «Кристал Пэлас» 8 очков. Они располагаются на 12 месте.