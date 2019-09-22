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    Жота спас «Вулверхэмптон» от поражения

    «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»: счет матча 1:1, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Кристал Пэлас Вулверхэмптон Календарь АПЛ
    В матче 6 тура АПЛ «Вулверхэмптон» вырвал ничью у «Кристал Пэлас». Команды сыграли со счетом 1:1.

    Рауль Хименес и Уилфрид Заха
    Рауль Хименес и Уилфрид Заха

    Первый тайм прошел без голов и команды ушли на перерыв при нулевом счете. Однако уже в завязке второй половины встречи Леандер Дендокер забил в свои ворота и вывел «Кристал Пэлас» вперед.

    Сравнять счет гостям удалось лишь на 5 добавленной минуте второго тайма. С правого фланга навесил Траоре. Защитник «Пэлас» неудачно сыграл при выбивании мяча, и снаряд оказался в ногах у Жота, который быстро сориентировался и прошил ворота «стекольщиков».

    Пока что «волки» на 19 строчке с 4 очками в активе. На счету «Кристал Пэлас» 8 очков. Они располагаются на 12 месте.

    АПЛ. 6 тур
    «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»
    «Кристал Пэлас»: Гуаита, Сако, Уорд, ван Анхолт, Кэйхилл, Макартур (Маккарти, 83), Шлупп, Миливоевич, Куяте, Заа, Айю (Бентеке, 69)«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Кастро, Коуди, Боли, Доэрти (Рубен Невеш, 57), Дендонкер (Нету, 65), Саисс, Моутинью, Траоре, Диогу Жота, Хименес (Кутроне, 76)Голы: 1:0 — 46, автогол Дендонкер, 1:1 — 90 Диогу ЖотаПредупреждения: Коуди (44), Макартур (45), Саисс (48), Айю (62)Удаления: Саисс (73)
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