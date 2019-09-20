Луческу может вернуться в Украину

Донецкийи киевскоерассматривают варианты с назначением на пост главного тренера экс-наставника «горняков», утверждает Sport.ro.

У 74-летнего специалиста также есть предложение от венского «Рапида». Кроме того, у него есть варианты в России, Китае, Италии и странах Персидского залива.

Отмечается, что владелец «Шахтера» Ринат Ахметов не очень доволен работой нынешнего наставника Луиша Каштру. Также руководство донецкого клуба недовольно, что донетчане проиграли «Динамо» в Суперкубке Украины (1:2) и «Манчестер Сити» (0:3) в Лиге чемпионов.

«Динамо» также рассматривает кандидатуру Луческу, несмотря на то, что Алексей Михайличенко в августе сменил Александра Хацкевича на посту главного тренера. С приходом Михайличенко «Динамо» победило лишь один раз, дважды сыграло вничью и один раз проиграло.

Напомним, Мирча Луческу тренировал донецкий «Шахтер в период» с 2004 по 2016 год. За 12 лет румынский специалист выиграл с «горняками» 22 трофея (1 Кубок УЕФА, 8 чемпионских титулов, 6 кубков и 7 суперкубков Украины). 0