ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мейсон Гринвуд«МЮ» мучался против «Астаны». Гринвуд — единственная надежда манкунианцев
  • 17:00
    • РФС отказал «Зениту» в заявке Кокорина
  • 16:43
    • «Уфа» — «Спартак»: стартовые составы команд
  • 14:07
    • Форвард «РБ Зальцбург» признан игроком недели в Лиге чемпионов
  • 12:13
    • Александрова вышла в полуфинал турнира в Сеуле
  • 08:46
    • Газзаев: Это провал и удар по имиджу российского футбола
    Все новости спорта

    РФС отказал «Зениту» в заявке Кокорина

    Футбол России РФС РПЛ Зенит Календарь РПЛ
    РФС отказал в удовлетворении заявления «Зенита» о регистрации футболиста Александра Кокорина вне регистрационного периода, информирует официальный сайт организации.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Рассмотренное дело было уникальным и сложным. Согласно статье 14 Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов в виде исключения из общего правила футболисты могут быть зарегистрированы вне регистрационного периода, но решение Комитета о такой регистрации принимается с учётом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований.

    Изучив представленные документы, Комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для футболиста Кокорина А., так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в Клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года). При этом футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайший очередной регистрационный период.

    Принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применений норм — исключений регламентных документов РФС», — говорится в заявлении организации.

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил недовольство решением РФС отказать в регистрации Кокорину.

    «Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз раз футбольной, за решение "отказать в регистрации" Кокорину А. заниматься его работой. Мало того, что он год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания), так теперь его решили еще на 5 месяцев оставить без футбола.

    Все справедливо, закон существует для людей. Оказывается Саша опасен не только для общества, но и для футбола. На сайте РФС можно ознакомиться с составом комитета по статусу игроков, принимавших это решение», — написал Семак в Instagram. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Антирекорд в подарок для Марио. ЦСКА унизили в Болгарии
  • 02:20
    •
  • Прогноз
  • «Уфа» — «Спартак»
  • 1.64
  • Сегодня в 17:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли «Спартак» очки из Уфы?
  • «Уфа» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Локомотив» столкнется с большим сопротивлением
  • «Локомотив» — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Продолжит ли «Шальке» побеждать?
  • «Шальке» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Анхель Ди Мария Футбол Прекрасный вечер для Парижа. ПСЖ разгромил «Реал» без Неймара и МбаппеИгра команды Зидана пока вызывает больше вопросов, чем ответов Вчера в 13:580
  • 16:23
    • Кокорин прошел медосмотр и скоро приступит к тренировкам
  • 13:26
    • Кокорина 20 сентября могут заявить в РПЛ за «Зенит»
  • 17:55
    • «Сибирь» дома обыграла «Амур»
    «Локомотив» Футбол Гроссмейстерская победа. «Локомотив» сделал заявку на плей-оффРеакция спортивных СМИ на победу «Локомотива» над «Байером» Вчера в 02:250
  • Экспресс дня

  • Начнет ли «Спартак» выход из кризиса?
  • 4.14
    •
  • 17:35
    • Основной голкипер «Ливерпуля» не сыграет в матче с «Челси»
  • 17:17
    • Россия проиграла Японии в матче открытия Кубка мира по регби
  • 16:35
    • Блинкова не смогла пробиться в финал турнира в Гуанчжоу
    Зинедин Зидан Футбол Кризис «Реала». Зидан вновь страдает в МадридеДоработает ли француз до конца текущего сезона? 18/09/2019 в 20:510
  • 15:11
    • Стали известны кандидаты на замену Зидана в «Реале»
  • 14:55
    • Юный игрок «Барселоны» получил испанское гражданство
  • 14:39
    • «СКА-Хабаровск» обыграл «Енисей» в ФНЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие