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    Дуглас Сантос надеется в следующих матчах сыграть еще лучше

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    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился эмоциями после матча с «Лионом» (1:1), в котором он дебютировал в Лиге чемпионов.

    Дуглас Сантос
    Дуглас Сантос

    «Я считаю, что это хороший результат для нас. Конечно, мы могли выиграть со счетом 1:0, но поскольку мы играли не дома, для нас это было достаточно тяжело. Теперь нам нужно работать и еще раз работать, чтобы в следующих матчах зарабатывать очки.

    Сыграть в Лиге чемпионов — это было мечтой! Всю неделю до игры я думал о Лиге чемпионов, старался концентрироваться. Считаю, что у меня получился неплохой матч, но я могу быть еще лучше!

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    • Я уже играл на позиции центрального полузащитника в "Гамбурге" и считаю, что у меня неплохо получалось. Ради тренера и команды я готов играть на любой позиции, лишь бы он давал мне выходить на поле!», — приводит слова Сантоса официальный сайт «Зенита». 0

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