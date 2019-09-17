«Боруссия» Дортмунд — «Барселона»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
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На 55-й минуте в ворота каталонцев был назначен пенальти — Санчо на скорости ворвался в штрафную, выскочил за лицевую даже (мяч при этом остался в поле), вернулся обратно в штрафную и был уложен на газон Нелсоном Семеду.
Марко Ройс хорошо пробил с «точки» в правый нижний угол, но голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в роскошном прыжке парировал удар, а затем успел вскочить на ноги и забрать мяч, не дав сыграть на добивании.
Отметим, что в составе сине-гранатовых 59 минут отыграл 16-летний Ансу Фати. Таким образом, он стал самым молодым футболистом в истории клуба, который сыграл в матче Лиге чемпионов.
Во втором туре группы F «Барселона» примет на своем поле «Интер», а «Боруссия» на выезде сыграет с пражской «Славией».
Лига чемпионов. Группа F
«Боруссия Д» (Германия) — «Барселона» (Испания) — 0:0
Нереализованный пенальти: Ройс, 57 (вратарь)«Боруссия Д» (Германия): Бюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс, Рафаэл Геррейру, Санчо, Витсель, Дилэйни, Ройс, Азар (Брандт, 73), Пако Алькасер (Брун Ларсен, 87)«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Лангле, Пике, Жорди Альба (Сержи Роберто, 40), Артур, Бускетс (Ракитич, 60), де Йонг, Фати (Месси, 59), Суарес, ГризманнПредупреждения: Дилэйни, 15. Азар, 47. Пике, 50. Семеду, 55. Ракитич, 70