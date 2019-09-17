«Боруссия» Дортмунд — «Барселона»: счет матча 0:0

Дортмундскаяна своем поле сыграла вничью с(0:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F.

На 55-й минуте в ворота каталонцев был назначен пенальти — Санчо на скорости ворвался в штрафную, выскочил за лицевую даже (мяч при этом остался в поле), вернулся обратно в штрафную и был уложен на газон Нелсоном Семеду.

Марко Ройс хорошо пробил с «точки» в правый нижний угол, но голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в роскошном прыжке парировал удар, а затем успел вскочить на ноги и забрать мяч, не дав сыграть на добивании.

Отметим, что в составе сине-гранатовых 59 минут отыграл 16-летний Ансу Фати. Таким образом, он стал самым молодым футболистом в истории клуба, который сыграл в матче Лиге чемпионов.

Во втором туре группы F «Барселона» примет на своем поле «Интер», а «Боруссия» на выезде сыграет с пражской «Славией».