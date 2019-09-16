Льоренте: В этом сезоне «Наполи» может навести шороху в ЛЧ

Нападающий «Наполи»поделился ожиданиями от старта команды в Лиги чемпионов.

В первом туре группового этапа неаполитанцы сыграют с «Ливерпулем», являющимся действующим победителем турнира.

«В этом сезоне "Наполи" может навести шороху в Лиге чемпионов. В прошлом розыгрыше нас в "Тоттенхэме" к фаворитам не относили, но мы дошли до финала.

У нас молодой состав преисполненный мотивации. Мы достаточно сильны, чтобы биться с любым соперником, начиная с завтрашнего дня.

Надеюсь, "Наполи" покажет хороший футбол. Хороший старт крайне важен», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Команды играли четырежды, в том числе дважды в прошлом сезоне. Статистика «Наполи» в матчах с «Ливерпулем»: В1 Н1 П2 (дома: В1 Н1). Год назад обе команды выиграли дома 1:0 0