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    Льоренте: В этом сезоне «Наполи» может навести шороху в ЛЧ

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    Нападающий «Наполи» Фернандо Льоренте поделился ожиданиями от старта команды в Лиги чемпионов.

    Фернандо Льоренте
    Фернандо Льоренте

    В первом туре группового этапа неаполитанцы сыграют с «Ливерпулем», являющимся действующим победителем турнира.

    «В этом сезоне "Наполи" может навести шороху в Лиге чемпионов. В прошлом розыгрыше нас в "Тоттенхэме" к фаворитам не относили, но мы дошли до финала.

    У нас молодой состав преисполненный мотивации. Мы достаточно сильны, чтобы биться с любым соперником, начиная с завтрашнего дня.

    Надеюсь, "Наполи" покажет хороший футбол. Хороший старт крайне важен», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Команды играли четырежды, в том числе дважды в прошлом сезоне. Статистика «Наполи» в матчах с «Ливерпулем»: В1 Н1 П2 (дома: В1 Н1). Год назад обе команды выиграли дома 1:0 0

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