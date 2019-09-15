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    «Барселона» зимой может продать Умтити

    Трансферы Барселона Ювентус Арсенал Манчестер Юнайтед
    «Барселона» готова расстаться с центральным защитником команды Самуэлем Юмтити уже ближайшей зимой, сообщает Calciomercato.com.

    Самюэль Умтити
    Самюэль Умтити

    По данным источника, причина такого решения — высокая травматичность французского футболиста. Напомним, Умтити уже получил повреждение на старте сезона, из-за чего пропустит более месяца.

    Отмечается, что за ситуацией вокруг игрока наблюдает «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», а также туринский «Ювентус».

    Юмтити перешел в «Барселону» в 2016-м из «Лиона» за 25 миллионов евро. В составе каталонского клуба француз дважды стал чемпионом Испании, выиграл два Кубка Испании и два Суперкубка Испании. 0

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