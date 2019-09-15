Эден Азар: Счастлив, что дебютировал в победном матче «Реала»

Полузащитникподелился эмоциями после своего дебюта в мадридской команде.

«С момента перехода в "Реал" я хотел сыграть на "Сантьяго Бернабеу". Надеюсь, что это начало чего-то очень приятного. Я хочу наслаждаться футболом со своими одноклубниками и продолжать показывать красивую игру. У нас красивый стадион и фанаты всегда поддерживают команду.

Счастлив, что дебютировал в победном матче "Реала". Когда вы возвращаетесь в строй после травмы, трудно сразу наверстать упущенное. Самым важным было победить, так что мы хорошо поработали.

После двух ничьих нам нужно было выиграть дома. 3:2 не слишком удобный счет, но мы одержали победу. Нам нужно было выиграть и обрести уверенность. Теперь у нас две важные игры с ПСЖ и "Севильей". Мы готовы к ним», — цитирует Азара Marca.

Напомним, «Королевский клуб» в матче четвертого тура чемпионата Испании обыграл дома «Леванте» (3:2). 0