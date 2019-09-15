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    Эден Азар: Счастлив, что дебютировал в победном матче «Реала»

    Примера Футбол Испании Реал Мадрид Леванте Календарь Примеры
    Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился эмоциями после своего дебюта в мадридской команде.

    Эден Азар
    Эден Азар

    «С момента перехода в "Реал" я хотел сыграть на "Сантьяго Бернабеу". Надеюсь, что это начало чего-то очень приятного. Я хочу наслаждаться футболом со своими одноклубниками и продолжать показывать красивую игру. У нас красивый стадион и фанаты всегда поддерживают команду.

    Счастлив, что дебютировал в победном матче "Реала". Когда вы возвращаетесь в строй после травмы, трудно сразу наверстать упущенное. Самым важным было победить, так что мы хорошо поработали.

    После двух ничьих нам нужно было выиграть дома. 3:2 не слишком удобный счет, но мы одержали победу. Нам нужно было выиграть и обрести уверенность. Теперь у нас две важные игры с ПСЖ и "Севильей". Мы готовы к ним», — цитирует Азара Marca.

    Напомним, «Королевский клуб» в матче четвертого тура чемпионата Испании обыграл дома «Леванте» (3:2). 0

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