Быстров: Кононов не руководит игроками «Спартака»

Экс-игрок «Спартака»прокомментировал поражения «красно-белых» от «Урала» (1:2) в матче 9-го тура РПЛ.

«После каждого проигрыша "Спартака" начинается разговор про увольнение Кононова. Конечно, эта игра может повлиять на развитие его карьеры. Сколько можно терпеть и смотреть? Видно, что тренер не руководит своими игроками. Кто в лес, кто по дрова.

Чего нам лапшу на уши вешают? Нам говорят, что купили вот таких футболистов, надо подождать. Ну объявите сразу, что в этом сезоне команда будет бороться за седьмое место, тогда все вопросы снимаются», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

«Спартак» с 14 очками идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, а «Урал» расположился на седьмой строке — 13 баллов. 0