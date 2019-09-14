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    «Реал» — «Леванте»: счет 3:2, обзор голов

    Примера Футбол Испании Реал Мадрид Леванте Календарь Примеры
    Мадридский «Реал» принимал «Леванте» в рамках 4 тура испанской Примеры. Команда Зинедина Зидана сумела одолеть соперника со счетом 3:2. Дубль в активе Карима Бензема.

    Карим Бензема
    Карим Бензема

    Первый и второй голы были забиты «сливочными». Все два оформил француз. Счет открыли на 25 минуте. Бензема забил с передачи Карвахаля.

    Второй мяч влетел в сетку ворот гостей на 31 минуте. Тот же Бензема попал в цель, но ассистентом выступил Хамес Родригес.

    Винисиус Жуниор и Каземиро «нарисовали» третий мяч команды, утроив преимущество «галактикос» на 40 минуте встречи.

    Начало второго тайма было многообещающим. На 49 минуте поединка Майорал с передачи Клерка «размочил» счет. Затем «Леванте» снова забил. Это был Мелеро. Точный удар он совершил на 75 минуте.

    Пока что «Реал» на второй строчке с 8 очками, а «Леванте» тем временем на 5 месте, имея на 2 пункта меньше.

    Примера. 4 тур
    «Реал» — «Леванте»
    «Реал»: Куртуа, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос (Милитао, 60), Васкес, Каземиро (Азар, 60), Кроос, Хамес, Винисиус Жуниор, Бензема (Йович, 83)«Леванте»: Фернандес, Дуарте (Мелеро, 68), Везу, Клерк, Мирамон, Рочина (Рохер Марти, 68), Кампанья, Вукчевич (Барди, 56), Постиго, Майораль, МоралесГолы: 1:0 — 25 Бензема, 2:0 — 31 Бензема, 3:0 — 40 Каземиро, 3:1 — 49 Майораль, 3:2 — 75 МелероПредупреждения: Каземиро (28), Васкес (40), Везу (80), Клерк (90)
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