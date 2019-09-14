«Реал» — «Леванте»: счет 3:2, обзор голов

Мадридскийпринималв рамках 4 тура испанской Примеры. Команда Зинедина Зидана сумела одолеть соперника со счетом 3:2. Дубль в активе

Первый и второй голы были забиты «сливочными». Все два оформил француз. Счет открыли на 25 минуте. Бензема забил с передачи Карвахаля.

Второй мяч влетел в сетку ворот гостей на 31 минуте. Тот же Бензема попал в цель, но ассистентом выступил Хамес Родригес.

Винисиус Жуниор и Каземиро «нарисовали» третий мяч команды, утроив преимущество «галактикос» на 40 минуте встречи.

Начало второго тайма было многообещающим. На 49 минуте поединка Майорал с передачи Клерка «размочил» счет. Затем «Леванте» снова забил. Это был Мелеро. Точный удар он совершил на 75 минуте.

Пока что «Реал» на второй строчке с 8 очками, а «Леванте» тем временем на 5 месте, имея на 2 пункта меньше.