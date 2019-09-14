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    Дзюба: Гол праздновал очень скромно, потому что очень уважаю Тулу, и не скрываю этого

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    В своем интервью клубной пресс-службе «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему не праздновал забитый гол привычным образом. По его словам, он очень уважает Тулу, поэтому решил так проявить свое отношение к городу и клубу.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Гол праздновал очень скромно, потому что очень уважаю Тулу, и не скрываю этого. Поэтому и не праздновал своим фирменным жестом. Так получилось. Рад, что забил. Старался, работал на команду. Праздновать так сильно не особо и хотел», — сказал Дзюба в беседе с журналистами.

    Артем Дзюба за свою карьеру поиграл во многих клубах России. Он также выступал за тульский «Арсенал». Это было во второй половине сезона 2017/2018. Тогда он уже являлся футболистом питерского «Зенита», однако в Туле находился на правах аренды.

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