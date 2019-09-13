Григорян подтвердил информацию о переговорах с Туре

Главный тренер «Тамбова»признал, что в клуб могли перейти полузащитники защитник «Зенита»

«Это было вполне реально. Тогда мы общались с Селюком, он говорил, что согласовал Яя с Худяковым, и спрашивал моего мнения.

Сначала Туре обсуждался как игрок, потом — как мой помощник. Финансы Яя вообще не интересовали, ну а ты сам представь его в составе "Тамбова" — это же очень круто.

Со слов Селюка, Яя отказался приходить в качестве игрока, но я был не против него и в качестве тренера. Это объективная реальность. Но черт знает, почему не получилось.

Что касается Жиркова, то Худяков меня спросил: "Как ты относишься к кандидатуре Жиркова?" Я офигел: "Ты что, это же просто находка, тем более он тамбовский".

Худяков серьезно разговаривал с Жирковым, но Юра был очень нужен Семаку — хотя бы на этот сезон», — приводит слова Григоряна Sports.ru. 0