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    Григорян подтвердил информацию о переговорах с Туре

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    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян признал, что в клуб могли перейти полузащитник Яя Туре и защитник «Зенита» Юрий Жирков.

    Яя Туре
    Яя Туре

    «Это было вполне реально. Тогда мы общались с Селюком, он говорил, что согласовал Яя с Худяковым, и спрашивал моего мнения.

    Сначала Туре обсуждался как игрок, потом — как мой помощник. Финансы Яя вообще не интересовали, ну а ты сам представь его в составе "Тамбова" — это же очень круто.

    Со слов Селюка, Яя отказался приходить в качестве игрока, но я был не против него и в качестве тренера. Это объективная реальность. Но черт знает, почему не получилось.

    Что касается Жиркова, то Худяков меня спросил: "Как ты относишься к кандидатуре Жиркова?" Я офигел: "Ты что, это же просто находка, тем более он тамбовский".

    Худяков серьезно разговаривал с Жирковым, но Юра был очень нужен Семаку — хотя бы на этот сезон», — приводит слова Григоряна Sports.ru. 0

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