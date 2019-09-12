Каррера: На данный момент Кононов строит команду

Бывший тренер «Спартака»поделился мнением о текущем состоянии московской команды.

«На данный момент тренер строит команду. Видел, что ушло много игроков — почти все те, кто участвовал в чемпионстве. Зато "Спартак" набрал много молодых игроков.

Не обидно ли, что у меня не было Шюррле? У меня были игроки, с которыми мы выиграли чемпионат! Дали максимальный результат с игроками, которые у меня были на тот момент. Я ни о чем не жалею.

Промес хорошо знал чемпионат России, команды, Москву. У него была взаимосвязь со всеми ребятами. Переехав в Севилью, он попал в другую обстановку. Видимо, это была команда с другими амбициями, игроками и опытом.

Он встретился с теми трудностями, с которыми футболисты часто встречаются. Да, он не заиграл, но если бы он не был сильным игроком, он бы в "Аяксе" не оказался», — сказал Каррера Sport24. 0