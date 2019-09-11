ЦСКА огласил заявку на Лигу Европы

Московскийна своем официальном сайте огласил заявку для участия в Лиге Европы сезона-2019/20. В основной список вошли 23 футболиста, в список B — пятеро.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

Защитники: Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Иван Обляков.

Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.

В список «B» для молодых игроков и воспитанников клуба включены Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Тигран Аванесян, Максим Елеев и Антон Крачковский.

Напомним, ЦСКА сыграет в группе Н с испанским «Эспаньолом», венгерским «Ференцварошем» и болгарским «Лудогорцем». 0