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    ЦСКА огласил заявку на Лигу Европы

    Футбол России ЦСКА Лига Европы Календарь Лиги Европы
    Московский ЦСКА на своем официальном сайте огласил заявку для участия в Лиге Европы сезона-2019/20. В основной список вошли 23 футболиста, в список B — пятеро.

    Футболисты ЦСКА
    Футболисты ЦСКА

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

    Защитники: Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев.

    Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Иван Обляков.

    Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.

    В список «B» для молодых игроков и воспитанников клуба включены Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Тигран Аванесян, Максим Елеев и Антон Крачковский.

    Напомним, ЦСКА сыграет в группе Н с испанским «Эспаньолом», венгерским «Ференцварошем» и болгарским «Лудогорцем». 0

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