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    Черышев: Важно победить Казахстан и без разницы с каким счетом

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2020 между сборными России и Казахстана.

    Дмитрий Черышев
    Дмитрий Черышев

    «В первую очередь настраиваемся на победу, верим в команду. Ждем сегодня хорошей игры в Калининграде, но тяжеловато будет. Сборная Казахстана очень хорошая команда, они сейчас набрали ход, и они знают, как играть против нас.

    Поэтому, думаю, что будет нелегко нам против них. Наша сборная будет играть больше в позиционной атаке, казахи скорее всего будут больше обороняться, а наши позиционно атаковать. Сейчас все команды научились играть.

    Будет сложно вскрыть оборону сборной Казахстана, это будет определяющим моментом в матче и нам надо будет организованно это делать. Я думаю голов много не будет, команды грамотны играют в обороне, но важно победить и без разницы с каким счетом», — цитирует Черышева Sport24. 0

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