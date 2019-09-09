Черышев: Важно победить Казахстан и без разницы с каким счетом

Главный тренер «Нижнего Новгорода»поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2020 между сборными России и Казахстана.

«В первую очередь настраиваемся на победу, верим в команду. Ждем сегодня хорошей игры в Калининграде, но тяжеловато будет. Сборная Казахстана очень хорошая команда, они сейчас набрали ход, и они знают, как играть против нас.

Поэтому, думаю, что будет нелегко нам против них. Наша сборная будет играть больше в позиционной атаке, казахи скорее всего будут больше обороняться, а наши позиционно атаковать. Сейчас все команды научились играть.

Будет сложно вскрыть оборону сборной Казахстана, это будет определяющим моментом в матче и нам надо будет организованно это делать. Я думаю голов много не будет, команды грамотны играют в обороне, но важно победить и без разницы с каким счетом», — цитирует Черышева Sport24. 0