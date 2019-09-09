Азербайджан — Хорватия: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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На 11-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Кривоцюк подыграл себе рукой в штрафной площади. Лука Модрич с «точки» пробил в левый от себя угол, Балаев угадал направление удара, но не дотянулся.
На 72-й минуте Тамкин Халилзаде получил мяч на левом углу штрафной, ушёл от одного, юркнул между двумя, в итоге с угла вратарской переиграл и Ливаковича, сравняв счет.
Вице-чемпионы мира лидируют в таблице группы E с 10 очками после 5 игр. На счету азербайджанцев это первое очко за 5 встреч.
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
Азербайджан — Хорватия — 1:1 (0:1)
Голы: Модрич, 11 — с пенальти (0:1). Халилзаде, 72 (1:1)Азербайджан: Балаев, Пашаев (Халилзаде, 46), Медведев, Мустафазаде, Кривоцюк, Гусейнов (Махмудов, 60), Гараев, Рахимов, Шейдаев, Назаров (Эюбов, 90), ЭмрелиХорватия: Ливакович, Ловрен, Вида, Баришич, Бартолец (Брекало, 76), Модрич, Брозович, Влашич, Перишич, Петкович, Ребич (Оршич, 86)Предупреждения: Брозович, 21. Кривоцюк, 62. Назаров, 67. Халилзаде, 69. Баришич, 70. Медведев, 90+3