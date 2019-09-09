Азербайджан — Хорватия: счет матча 1:1, обзор голов

на своем поле сыграла вничью с(1:1) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Е.

На 11-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Кривоцюк подыграл себе рукой в штрафной площади. Лука Модрич с «точки» пробил в левый от себя угол, Балаев угадал направление удара, но не дотянулся.

На 72-й минуте Тамкин Халилзаде получил мяч на левом углу штрафной, ушёл от одного, юркнул между двумя, в итоге с угла вратарской переиграл и Ливаковича, сравняв счет.

Вице-чемпионы мира лидируют в таблице группы E с 10 очками после 5 игр. На счету азербайджанцев это первое очко за 5 встреч.