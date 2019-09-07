ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарБразильский сериал. Почему сорвалось возвращение Неймара в «Барсу»
  • 22:49
    • Футболисты «Барселоны» хотели купить Неймара за свои деньги
  • 22:20
    • Джейми Маррей и Бетани Маттек-Сэндс — победители US Open 2019 в миксте
  • 21:47
    • «Ак Барс» на выезде обыграл «Сочи»
  • 21:03
    • Гол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву
  • 20:56
    • Англия разгромила Болгарию на «Уэмбли», Кейн забил три мяча
    Все новости спорта

    Футболисты «Барселоны» хотели купить Неймара за свои деньги

    Барселона Примера Футбол Испании Трансферы ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Календарь Примеры
    Ряд футболистов «Барселоны» хотел, чтобы каталонский клуба подписал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара в летнее трансферное окно.

    Неймар
    Неймар

    По информации Diario Sport, некоторые игроки даже предлагали добавить свои деньги, чтобы помочь «Барселоне» оплатить трансфер Неймара. Руководство клуба не приняло это предложение к рассмотрению.

  • Бразильский сериал. Почему сорвалось возвращение Неймара в «Барсу»
  • Тайные подробности главной трансферной саги минувшего лета
  • Сегодня

    • Напомним, ПСЖ запросил у каталонского клуба в обмен на бразильца 150 млн евро, Ивана Ракитича и Жана-Клера Тодибо, а также Усмана Дембеле — в аренду.

    Ранее сообщалось, что Неймар хотел добавить 20 млн евро к предложению «Барселоны».

    Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Позже он перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Чемпионский вид. «Атлетико» готов побороться за титул
  • 04/09/2019 в 22:36
    •
  • Прогноз
  • Греция — Лихтенштейн
  • 1.53
  • Завтра в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Помогут ли Серене родные стены?
  • Бьянка Андрееску — Серена Уильямс. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Дойдут ли Хабиб и Порье до пятого раунда?
  • Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Найдет ли в себе силы немотивированный «Лос-Анджелес»?
  • «Орландо Сити» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть4000 рублей для новичков
    Тоже интересно
    Александр Головин и Артем Дзюба Футбол Сборная России — одной ногой на Евро. Конкурент обыгран на выездеОбзор СМИ после волевой победы сборной России над Шотландией 01:020
  • 17:19
    • Дабл-дабл Адетокунбо не спас Грецию от поражения в матче с США
  • 16:25
    • РПЛ опубликовала расписание матчей 9 тура
  • 16:12
    • «Салават Юлаев» нанес «Сибири» первое поражение в сезоне
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Дно уже близко. Кто тянет команду Сульшера вниз?«Красные дьяволы» неудачно стартовали в нынешнем сезоне Вчера в 16:160
  • Экспресс дня

  • Трио лидеров группы H одержат домашние победы
  • 3.84
    •
  • 22:35
    • Юношеская сборная России упустила победу над Словенией
  • 22:00
    • Турция сыграет с Сербией в финале ЧЕ по волейболу
  • 21:25
    • Сборная Исландии взяла верх над Молдавией
    «Динамо» Москва — «Спартак» Хоккей КХЛ. «Автомобилист» обыграл СКА, «Магнитка» уступила «Витязю», победы ЦСКА и московского «Динамо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 6 сентября Вчера в 22:440
  • 13:20
    • Бартомеу верит в преданность Месси
  • 18:03
    • «Краснодар-2» разгромил «Спартак-2» в первенстве ФНЛ
  • 17:07
    • Сборная Литвы прекратила борьбу на чемпионате мира
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие