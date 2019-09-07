Футболисты «Барселоны» хотели купить Неймара за свои деньги

Ряд футболистов «Барселоны» хотел, чтобы каталонский клуба подписал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара в летнее трансферное окно.

По информации Diario Sport, некоторые игроки даже предлагали добавить свои деньги, чтобы помочь «Барселоне» оплатить трансфер Неймара. Руководство клуба не приняло это предложение к рассмотрению.

Напомним, ПСЖ запросил у каталонского клуба в обмен на бразильца 150 млн евро, Ивана Ракитича и Жана-Клера Тодибо, а также Усмана Дембеле — в аренду.

Ранее сообщалось, что Неймар хотел добавить 20 млн евро к предложению «Барселоны».

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Позже он перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро. 0