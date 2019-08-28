Матвеев: Казалось, что после гола Уткина игра пошла, но ответный мяч все спутал

Главный тренер «Краснодара»поделился впечатлениями после ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против(1:2).

«Сложно что-то объяснить. Это невнимательность "Краснодара". Казалось, что после гола Уткина игра пошла, но ответный мяч все спутал.

Травма Сулейманова? Любая замена меняет весь посыл, ограничивает в тактике. У него ушиб подвздошной кости, неприятно.

Большое спасибо трибунам, что гнали вперед команду. Да, график очень трудный, но в конце было видно, что сил совсем не хватает. Могли пропустить еще. Пытались атаковать», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Краснодар» по сумме двух встреч уступил «Олимпиакосу» с общим счетом 1:6 и покинул Лигу чемпионов. «Быки» продолжат еврокубковую кампанию на групповом этапе Лиги Европы. 0