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    Матвеев: Казалось, что после гола Уткина игра пошла, но ответный мяч все спутал

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    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился впечатлениями после ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (1:2).

    Сергей Матвеев
    Сергей Матвеев

    «Сложно что-то объяснить. Это невнимательность "Краснодара". Казалось, что после гола Уткина игра пошла, но ответный мяч все спутал.

    Травма Сулейманова? Любая замена меняет весь посыл, ограничивает в тактике. У него ушиб подвздошной кости, неприятно.

    Большое спасибо трибунам, что гнали вперед команду. Да, график очень трудный, но в конце было видно, что сил совсем не хватает. Могли пропустить еще. Пытались атаковать», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

    «Краснодар» по сумме двух встреч уступил «Олимпиакосу» с общим счетом 1:6 и покинул Лигу чемпионов. «Быки» продолжат еврокубковую кампанию на групповом этапе Лиги Европы. 0

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