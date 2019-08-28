Мартинш: Выход «Олимпиакоса» в группу ЛЧ важен для греческого футбола

Главный тренер «Олимпиакоса»прокомментировал победу над(2:1) в ответной игре раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

В первом матче в Греции победы также добился «Олимпиакос» — 4:0.

«Мы вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Это важно по многим причинам. Прежде всего, это важно для понимания силы команды, что и покажет следующая стадия турнира.

Есть много греческих команд с похожей организацией и структурой клуба. Мы рады, что смогли пробиться в групповой этап. Это важно для команды, для состава.

Это победа всего коллектива. Мы — большая семья. Наш выход в группу важен для греческого футбола.

Мы проделали большую работу. То, что мы вышли в групповую стадию турнира, показывает, что мы работаем в правильном направлении.

Приятно наблюдать за тем, как грамотно играет команда, как взаимодействуют игроки на поле. Мы продолжим работать в том же направлении.

"Краснодар" — сильный клуб. Он хорошо выступает в чемпионате России, здорово играет с такими сильными соперниками, как мы.

Сегодня была непростая игра, и мы показали себя командой. Это победа всего коллектива», — сказал Мартинш «Р-Спорт». 0