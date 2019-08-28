Игнатьев: Лига чемпионов еще вернется в этот город

Нападающий «Краснодара»поделился впечатлениями после поражения от(1:2) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Для нас это опыт, в первую очередь. Очень обидно, что так сложилось.

Спасибо большое болельщикам, которые нас поддерживают, несмотря ни на что. Думаю, Лига чемпионов еще будет в этом городе. Что с Сулеймановым?

У Шапи болит ребро, на него упал. Дальше уже сейчас станет известно», — сказал Игнатьев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» по сумме двух встреч уступил «Олимпиакосу» с общим счетом 1:6 и покинул Лигу чемпионов. «Быки» продолжат еврокубковую кампанию на групповом этапе Лиги Европы. 0