Игнатьев: Лига чемпионов еще вернется в этот город

Иван Игнатьев
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«Для нас это опыт, в первую очередь. Очень обидно, что так сложилось.
Спасибо большое болельщикам, которые нас поддерживают, несмотря ни на что. Думаю, Лига чемпионов еще будет в этом городе. Что с Сулеймановым?
У Шапи болит ребро, на него упал. Дальше уже сейчас станет известно», — сказал Игнатьев в эфире «Матч ТВ».
«Краснодар» по сумме двух встреч уступил «Олимпиакосу» с общим счетом 1:6 и покинул Лигу чемпионов. «Быки» продолжат еврокубковую кампанию на групповом этапе Лиги Европы. 0