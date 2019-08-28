ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Наталья ВихлянцеваUS Open. Победы Рублева и Осаки, поражения Вихлянцевой и Кудерметовой
  • 23:51
    • «Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов
  • 00:09
    • «Црвена Звезда» упустила победу над «Янг Бойз», но вышла в групповой этап ЛЧ
  • 00:00
    • «Динамо» Загреб сыграло вничью с «Русенборгом» и вышло в групповой этап ЛЧ
  • 22:05
    • Гол Суке принес «Монпелье» победу над «Лионом»
  • 20:51
    • «Локомотив» объявил о трансфере Мариу
    Все новости спорта

    «Црвена Звезда» упустила победу над «Янг Бойз», но вышла в групповой этап ЛЧ

    «Црвена Звезда» — «Янг Бойз»: счет матча 1:1, обзор голов

    Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Сербская «Црвена Звезда» на своем поле сыграла вничью с швейцарским «Янг Бойз» (1:1) в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 62-й минуте открыли хозяева. Марин прошёл вперёд по центру, а затем выполнил передачу на ход Родичу на левый угол штрафной площади «Янг Бойз».

    Милан от лицевой линии выполнил передачу к линии вратарской, Вуканович оторвался от Лустенбергера и головой отправил мяч в сетку ворот.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    А на 83-й минуте Эбишер со стандарта выполнил подачу к левому углу штрафной площади «Црвены Звезды», Милунович головой выбил мяч к линии штрафной площади.

    Янко оказался первым на подборе, Саиди довольно плохо пробил в правый угол ворот, но Бен-Набуан неудачно подставил голову и в итоге отправил мяч в свои ворота.

    В компенсированное время хозяева остались в меньшинстве. Антониу Томане сзади ударил по ноге на своей половине поля Эбишера. Энтони Тейлор показал вторую жёлтую карточку форварду сербского клуба.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В первой игре соперников был зафиксирован результат 2:2. Таким образом, благодаря правилу гостевого гола «Црвена Звезда» завоевала путевку в групповой раунд турнира.

    Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Ответный матч
    «Црвена Звезда» (Сербия) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 1:1 (0:0)
    Голы: Вуканович, 59 (1:0). Бен Набуан, 81 — в свои ворота (1:1)«Црвена Звезда» (Сербия): Борьян, Родич, Милунович, Дегенек, Гобелич, Марин, Каньяс, Йованчич, Боаки (Томане, 62), М.Гарсия (Бен Набуан, 69), Вуканович (Иванич, 82)«Янг Бойз» (Швейцария): фон Балльмоос, Серенсен, Янко, Лотомба, Цезигер (Фасснахт, 52), Лустенбергер, Сьерро (Сулеймани, 65), Эбишер, Нсаме, Ассале (Оаро, 65), НгамалеПредупреждения: Милунович, 18. Дегенек, 21. Гобелич, 32. Цезигер, 36. Томане, 79. Оаро, 90+4. Йованчич, 90+6Удаление: Томане, 90+6
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Долгосрочная перспектива. Стоит ли волноваться из-за доминирования «МанСити»?
  • 24/08/2019 в 15:49
    •
  • Прогноз
  • «Аякс» — АПОЭЛ
  • 1.69
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обойдет ли «Сент-Этьен» ПСЖ?
  • «Лилль» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
  • Сумеет ли Роджерс настроить «Лестер» на победу?
  • «Ньюкасл» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Испытает ли «Суонси» трудности в Кубке Лиги?
  • «Суонси» — «Кембридж Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Мария Шарапова Теннис Дайте Шараповой выдохнуть, у нее была великая карьераСМИ — о поражение Шараповой от Серены Уильямс на US Open Вчера в 15:140
  • 23:38
    • Павлюченкова вышла на Бертенс во втором круге US Open
  • 23:20
    • Мешков рассудит «Спартак» и «Зенит», Вилков будет ВАР на этой игре
  • 22:59
    • Жоау Мариу принесет «Локомотиву» огромную пользу, уверен Кикнадзе
    Жоау Мариу Футбол Трансферный дайджест. 20 — 26 августаПереберется ли хавбек «Интера» в Россию, где продолжит карьеру сын Симеоне и удержит ли «Барселона» полузащитника — в подборке трансферных новостей последних дней 26/08/2019 в 20:540
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Краснодар» исправить ситуацию в свою пользу?
  • 5.28
    •
  • 22:45
    • Сулейманов получил травму в ответном матче с «Олимпиакосом»
  • 22:39
    • Понсе: Дома мы обязательно дадим бой «Браге»
  • 22:24
    • Рублев за четыре часа одержал победу над Циципасом
    Антуан Гризманн Футбол Возвращение невероятного Антуана. «Барселона» разгромила «Бетис»Каталонцы реабилитировались за поражение от «Атлетика» 26/08/2019 в 20:200
  • 21:58
    • Жоау Мариу: Я расспрашивал о «Локомотиве» у Фернандеша и Эдера
  • 21:51
    • Осака выбила Блинкову с US Open
  • 20:58
    • Шапи выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Олимпиакосом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие