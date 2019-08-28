«Црвена Звезда» — «Янг Бойз»: счет матча 1:1, обзор голов

Сербская «Црвена Звезда» на своем поле сыграла вничью с швейцарским «Янг Бойз» (1:1) в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Счет в матче на 62-й минуте открыли хозяева. Марин прошёл вперёд по центру, а затем выполнил передачу на ход Родичу на левый угол штрафной площади «Янг Бойз».

Милан от лицевой линии выполнил передачу к линии вратарской, Вуканович оторвался от Лустенбергера и головой отправил мяч в сетку ворот.

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А на 83-й минуте Эбишер со стандарта выполнил подачу к левому углу штрафной площади «Црвены Звезды», Милунович головой выбил мяч к линии штрафной площади.

Янко оказался первым на подборе, Саиди довольно плохо пробил в правый угол ворот, но Бен-Набуан неудачно подставил голову и в итоге отправил мяч в свои ворота.

В компенсированное время хозяева остались в меньшинстве. Антониу Томане сзади ударил по ноге на своей половине поля Эбишера. Энтони Тейлор показал вторую жёлтую карточку форварду сербского клуба.

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В первой игре соперников был зафиксирован результат 2:2. Таким образом, благодаря правилу гостевого гола «Црвена Звезда» завоевала путевку в групповой раунд турнира.